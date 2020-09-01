Маннарино, контактировавшему с Пэром, запрещают пользоваться лифтом и выходить на балкон

Французский теннисист Адриан Маннарино рассказал о неудобствах, которые он испытывает в «пузыре» на Открытом чемпионате США. Адриан оказался одним из игроков, контактировавших с заразившимся коронавирусом Бенуа Пэром и попавших под новый протокол ограничений.

«На стадионе нас всегда кто-то сопровождает. Нам не разрешают гулять — нужно оставаться в особом месте, которое турнир предоставил мне, как и всем сеяным игрокам. Я должен находиться там, мне не разрешают выйти на балкон, чтобы посмотреть на центральный корт, например. Я должен носить маску даже в комнате. Мой тренер тоже должен находиться в комнате в маске.

Нам запрещено пользоваться лифтом, потому что там мы можем контактировать с другими игроками. Так что мне всё время приходится ходить по лестнице — в свою ложу на стадионе или в номер отеля на седьмом этаже. Там немало ступенек. Когда я прихожу в отель, то должен заходить через чёрный ход. Мне ни с кем не разрешают контактировать, поэтому мы заходим в свой номер через запасной выход.

Нам нельзя покидать комнату в любое время, так что мы пользуемся обслуживанием номеров или заказываем еду в номер. При этом кто-то должен забирать еду и оставлять у двери. В настоящий момент мы вообще ни с кем не общаемся. Если мы хотим поесть на арене, то заказываем еду через приложение, и её доставляют в ложу", — цитирует Маннарино журналист Тумаини Карайол в своём «твиттере».

В первом круге Маннарино победил итальянца Лоренцо Сонего.