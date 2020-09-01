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Самсонова покинула US Open, неожиданно уступив Пиронковой

Самсонова покинула US Open, неожиданно уступив Пиронковой
Теннис / US Open 2020 0

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата США по теннису. Россиянка неожиданно уступила Цветане Пиронковой из Болгарии. Матч завершился со счётом 6:2, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. Пиронкова выполнила три эйса, избежала двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

Самсонова, занимающая 120-е место в рейтинге WTA, четырежды подала навылет и допустила три двойные ошибки. Россиянка реализовала один брейк-пойнт из трёх.

Во втором круге US Open Пиронкова сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой. Она ранее обыграла японку Нао Хибино со счётом 6:4, 6:4.

Теннисный сезон был прерван в середине марта из-за пандемии коронавируса. Соревнования возобновились в начале августа.

US Open (ж). 1-й круг
01 сентября 2020, вторник. 19:30 МСК
Цветана Пиронкова
Болгария
Цветана Пиронкова
Ц. Пиронкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		3  
         
Людмила Самсонова
120
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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