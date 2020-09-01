Самсонова покинула US Open, неожиданно уступив Пиронковой

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата США по теннису. Россиянка неожиданно уступила Цветане Пиронковой из Болгарии. Матч завершился со счётом 6:2, 6:3.
Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. Пиронкова выполнила три эйса, избежала двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.
Самсонова, занимающая 120-е место в рейтинге WTA, четырежды подала навылет и допустила три двойные ошибки. Россиянка реализовала один брейк-пойнт из трёх.
Во втором круге US Open Пиронкова сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой. Она ранее обыграла японку Нао Хибино со счётом 6:4, 6:4.
Теннисный сезон был прерван в середине марта из-за пандемии коронавируса. Соревнования возобновились в начале августа.
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