Серена Уильямс сыграет с россиянкой Гаспарян во втором круге US Open

На стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке состоялся матч первого круга Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде между американками Сереной Уильямс и Кристи Анн. Встреча завершилась победой восьмой ракетки мира Уильямс со счётом 7:5; 6:3.

Серена сделала 12 эйсов, 12 раз подала навылет и выиграла 69 очков. На счету Анн 2 эйса, 2 подачи навылет и 53 выигранных очка. Во втором круге турнира Уильямс сыграет с представительницей России Маргаритой Гаспарян, которая в первом круге переиграла Монику Пуиг из Пуэрто-Рико.

Серена Уильямс — шестикратная победительница US Open в одиночном разряде (в последний раз — в 2014 году). Кроме того, она дважды выигрывала Открытый чемпионат США в парном разряде.