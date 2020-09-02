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Серена Уильямс сыграет с россиянкой Гаспарян во втором круге US Open

Серена Уильямс сыграет с россиянкой Гаспарян во втором круге US Open
Теннис / US Open 2020 0

На стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке состоялся матч первого круга Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде между американками Сереной Уильямс и Кристи Анн. Встреча завершилась победой восьмой ракетки мира Уильямс со счётом 7:5; 6:3.

Серена сделала 12 эйсов, 12 раз подала навылет и выиграла 69 очков. На счету Анн 2 эйса, 2 подачи навылет и 53 выигранных очка. Во втором круге турнира Уильямс сыграет с представительницей России Маргаритой Гаспарян, которая в первом круге переиграла Монику Пуиг из Пуэрто-Рико.

Серена Уильямс — шестикратная победительница US Open в одиночном разряде (в последний раз — в 2014 году). Кроме того, она дважды выигрывала Открытый чемпионат США в парном разряде.

US Open (ж). 1-й круг
02 сентября 2020, среда. 00:20 МСК
Кристи Анн
96
США
Кристи Анн
К. Анн
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3  
7 		6  
         
Серена Уильямс
8
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
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