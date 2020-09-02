Даниил Медведев отреагировал на выход во второй круг US Open

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход во второй круг US Open. В стартовом матче он победил аргентинца Федерико Дельбониса со счётом 6:1, 6:2, 6:4.

«Больше всего я доволен счётом, победой в трёх сетах. Я рад, что закончил матч до полуночи. Я играл стабильно и не шёл на сумасшедшие удары. Я сумел сохранить отрыв и всегда оказывал давление на его подаче. Это стало ключевым моментом», — приводятся слова Медведева на официальном сайте Тура.

Следующим соперником Даниила будет австралиец Кристофер О'Коннелл.

«Я знаю, что он может показывать отличный теннис. Когда Андрей Рублёв был на пике формы в Австралии, он взял у него сет. Я собираюсь посмотреть несколько его матчей и буду готовиться», — сказал Медведев.