Гидо Пелья рассказал об ужасных условиях на карантине

Аргентинский теннисист Гидо Пелья подробно рассказал о снятии с «Мастерса» в Нью-Йорке. Гидо и боливиец Уго Дельен были отправлены на двухнедельный карантин, несмотря на то что все пять их тестов на коронавирус показали отрицательный результат. Подозрительным оказался лишь тест физиотерапевта спортсменов Хуана Мануэля Галвана. Теннисисты общались с ним в ходе подготовки к «Мастерсу».

«В первые несколько дней они сказали, что проверят контакты. Они знали, что мы были в Майами перед тем, как отправиться в Нью-Йорк. Конечно, мы были с нашим физиотерапевтом. Мы ели вместе, тренировались вместе, разминались, всё делали вместе. Мы были в близком контакте. Я не говорю обратного. Но хуже всего то, что в протоколе значилось: если мы не живём в одной комнате с заразившимся человеком, то проблем нет. Ты всё равно можешь тренироваться. Они это изменили, и я не знаю почему. Мы ждали пару дней до их официального заявления. Нас отправили на карантин, потому что мы просто были в близком контакте с физиотерапевтом. Мы ответили: „Этого нет в протоколе, вы прямо сейчас меняете правила“.

После этого нам ни разу не позвонили. Ничего не было. Я прошёл 9 тестов, каждые два дня. Уго Дельен тоже, как и наш тренер. После этого мы пытались связаться с ATP по 6-7 часов в день, спрашивали, почему с нами так поступили. Мы просили предоставить корты, мячи, велосипед, чтобы что-то делать. До четверга или пятницы нам не отвечали. В итоге нам дали велосипед и другие вещи, но качество их было плохим. Очень плохой велосипед. Нам дали корт, который расположен в 35 минутах от отеля. Корт был совсем не похож на те, что есть на US Open. Там росли деревья. Корт был настолько плохим, что тренироваться было сложно.

И я всё время вижу новости в СМИ, хотя они ничего не знают: «Дельен и Пелья получили разрешение на тренировки». Да, но тренировались мы в ужасных условиях. Ужасных. Вокруг нас 24 часа в сутки была охрана, мы не могли покинуть комнату. У нас ничего не было. Это были очень тяжёлые несколько недель для нас. У нас не было ответов. Представьте, если бы дело Бенуа Пэра было таким же. Он прошёл второй тест, потом они определили 11 человек, которые были в контакте с ним. Им говорят: «Хорошо, мы сделаем „пузырь“ внутри „пузыря“, вы можете играть и тренироваться».

Представьте, как бы вы почувствовали себя на нашем месте? Не хочу грубо ругаться, но в прошедшие недели мы были во всех плохих ситуациях. К нам так не относились. Но это нормально. Я понимаю, как устроен мир. Придётся с этим мириться. Надеюсь, через несколько недель или месяцев ответы нам дадут, но я не уверен", — цитирует Пелью журналист Тумаири Карайол в своём «твиттере».