Пэр сдал отрицательный тест на коронавирус и планирует сыграть в Риме и на «Ролан Гаррос»

Француз Бенуа Пэр, заразившийся коронавирусом во время пребывания в «пузыре» US Open, сдал повторный тест на COVID-19, который показал отрицательный результат. Об этом теннисист заявил в эфире своего «инстаграма».



По словам Бенуа, тест с отрицательным результатом он получил ещё в понедельник — через сутки после публикации в СМИ информации о его заражении. Напомним, Пэр был снят с розыгрыша Открытого чемпионата США, а все игроки, контактировавшие с ним, по-прежнему изолированы от других участников турнира.



Пэр заявил, что планирует вылететь из Нью-Йорка в Европу во вторник, 8 сентября. Француз планирует выступить на «Мастерсе» в Риме (Италия) и на Открытом чемпионате Франции.

Ранее стали известны детали особого протокола US Open, которому, среди прочих, подчиняется российский теннисист Даниил Медведев.