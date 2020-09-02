Пэр сдал отрицательный тест на коронавирус и планирует сыграть в Риме и на «Ролан Гаррос»

Француз Бенуа Пэр, заразившийся коронавирусом во время пребывания в «пузыре» US Open, сдал повторный тест на COVID-19, который показал отрицательный результат. Об этом теннисист заявил в эфире своего «инстаграма».
По словам Бенуа, тест с отрицательным результатом он получил ещё в понедельник — через сутки после публикации в СМИ информации о его заражении. Напомним, Пэр был снят с розыгрыша Открытого чемпионата США, а все игроки, контактировавшие с ним, по-прежнему изолированы от других участников турнира.
Пэр заявил, что планирует вылететь из Нью-Йорка в Европу во вторник, 8 сентября. Француз планирует выступить на «Мастерсе» в Риме (Италия) и на Открытом чемпионате Франции.
Ранее стали известны детали особого протокола US Open, которому, среди прочих, подчиняется российский теннисист Даниил Медведев.
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