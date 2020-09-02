Стали известны детали особого протокола US Open, которому подчиняется Медведев

Российский теннисист Даниил Медведев попал в десятку участников Открытого чемпионата США, к которой применяется более строгий медицинский протокол, нежели к другим игрокам. О деталях этого протокола сообщает журналист Алекс Грушкин в эксклюзивной статье для Cracked Racquets.



По информации источника, десятка разбита ещё на две группы — по три и семь человек. Даниил входит в первую из них — этих игроков ежедневно тестируют на коронавирус. Других ограничений для них нет.



Состав группы из семи человек был известен ранее — это представители Франции Кристина Младенович, Эдуард Роже-Васслен, Адриан Маннарино, Ришар Гаске, Грегуар Баррер и бельгийки Кирстен Флипкенс и Исалин Бонавентюр. К ним применяются ещё более строгие правила. Сообщалось, что они подписали новый протокол ограничений, согласно которому им разрешено только играть на US Open, а всё остальное запрещено.



Причиной введения особого медицинского протокола US Open стал положительный тест на COVID-19, который сдал француз Бенуа Пэр.

Ранее о том, что Медведев попал в «особую» группу теннисистов, сообщал немецкий теннисист Александр Зверев.