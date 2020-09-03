Каролин Гарсия рассказала, как ей удалось победить лидера посева на US Open

Француженка Каролин Гарсия прокомментировала победу в матче с лидером посева чешкой Каролиной Плишковой во втором круге US Open со счётом 6:1, 7:6 (7:2).

«Когда играешь с топ-соперницами, то не стоит ждать от них ошибок. Этого не будет. Если позволить Плишковой взять твою подачу, то ты уже ничего не сделаешь на приёме — 4:6, 4:6, и ты вылетаешь за один час. Поэтому мне было важно доставить ей трудности. Эта задача мне понравилась. Она стала отличным вызовом для меня. Я здорово справилась. Я очень рада.

Я отлично себя чувствовала на корте. Я была полна энергии и очень хотела навязать Плишковой борьбу. Знаю, что раньше у нас бывали упорные матчи, и понимала, что могу с ней бороться. Каролина получает заряд уверенности благодаря своей подаче, поэтому я старалась концентрироваться на приёме и пыталась принять как можно больше мячей.

Я была сосредоточена на каждом гейме и розыгрыше. Ты понимаешь, что в матче с топ-соперницей всё может решить один момент. Поэтому мне нужно было сохранять спокойствие и идти вперёд", — цитирует Гарсию официальный сайт тура.

Следующей соперницей Гарсии станет представительница США Дженнифер Брэйди.