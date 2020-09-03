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Первая сеяная Плишкова сенсационно проиграла во втором круге US Open

Первая сеяная Плишкова сенсационно проиграла во втором круге US Open
Теннис / US Open 2020 0

Третья ракетка мира, первый номер посева US Open Каролина Плишкова (Чехия) не сумела пробиться в третий круг престижных соревнований. В двух партиях она сенсационно уступила представительнице Франции Каролин Гарсии — 1:6, 6:7 (2:7).

Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. На счету Плишковой 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк. Гарсия выполнила 3 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Гарсии станет представительница США Дженнифер Брэйди, разгромившая соотечественницу Катрин Беллис — 6:1, 6:2.

Соревнования пройдут с 31 августа по 13 сентября. Действующей чемпионкой US Open является Бьянка Андрееску, которая ранее отказалась от защиты титула.

US Open (ж). 2-й круг
02 сентября 2020, среда. 23:30 МСК
Каролина Плишкова
3
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		6 2  
6 		7 7  
         
Каролин Гарсия
50
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
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