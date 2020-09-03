Первая сеяная Плишкова сенсационно проиграла во втором круге US Open

Третья ракетка мира, первый номер посева US Open Каролина Плишкова (Чехия) не сумела пробиться в третий круг престижных соревнований. В двух партиях она сенсационно уступила представительнице Франции Каролин Гарсии — 1:6, 6:7 (2:7).



Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. На счету Плишковой 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк. Гарсия выполнила 3 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов.



Следующей соперницей Гарсии станет представительница США Дженнифер Брэйди, разгромившая соотечественницу Катрин Беллис — 6:1, 6:2.



Соревнования пройдут с 31 августа по 13 сентября. Действующей чемпионкой US Open является Бьянка Андрееску, которая ранее отказалась от защиты титула.