Первая сеяная Плишкова сенсационно проиграла во втором круге US Open
Третья ракетка мира, первый номер посева US Open Каролина Плишкова (Чехия) не сумела пробиться в третий круг престижных соревнований. В двух партиях она сенсационно уступила представительнице Франции Каролин Гарсии — 1:6, 6:7 (2:7).
Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. На счету Плишковой 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк. Гарсия выполнила 3 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов.
Следующей соперницей Гарсии станет представительница США Дженнифер Брэйди, разгромившая соотечественницу Катрин Беллис — 6:1, 6:2.
Соревнования пройдут с 31 августа по 13 сентября. Действующей чемпионкой US Open является Бьянка Андрееску, которая ранее отказалась от защиты титула.
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