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«Вы же выступаете за борьбу с допингом». Тим поспорил с супервайзером из-за банки Red Bull

«Вы же выступаете за борьбу с допингом». Тим поспорил с супервайзером из-за банки Red Bull
Теннис / US Open 2020 0

Австрийский теннисист Доминик Тим устроил небольшой скандал во время своего матча второго раунда US Open. В переходе между геймами третья ракетка мира пил из банки Red Bull, однако организаторам турнира это не понравилось — US open не пожелал делать компании бесплатную рекламу (Red Bull является спонсором Тима).

Супервайзер предложил австрийцу замену тары — организаторы хотели унести банку за пределы корта и перелить её в что-то более нейтральное, типа чашки. Тим был возмущён таким вариантом.

«Вы хотите унести банку с корта и перелить в новую тару, пока я этого не вижу? Принесите мне стакан или чашку, прикройте саму банку и я сам перелью энергетик. Что за чёрт? Вы же сами выступаете за борьбу с допингом, а тут такое...» — выпалил второй сеяный.

Доминик Тим в свой день рождения пробился в третий круг US Open
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