Медведев — в числе 5 игроков, пока не проигравших ни гейма на своей подаче на US Open 2020

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате США под третьим номером, вошёл в число пяти игроков, не проигравших ни одного гейма на своей подаче в первых двух раундах турнира, сообщает журналист Крис Оддо в своём «твиттере». Уроженец Москвы выиграл все 27 геймов на своей подаче.

Свою подачу на US Open пока не проиграли также канадец Феликс Оже-Альяссим (37 выигранных геймов), итальянец Маттео Берреттини (31), грек Стефанос Циципас (27) и американка Софья Кенин (17).

Даниил на старте турнира победил аргентинца Федерико Дельбониса и представителя Австралии Кристофера О'Коннелла. Его следующим соперником будет американец Джеффри-Джон Вулф, получивший уайлд-кард от организаторов.