Фрэнсис Тиафо — о перенесённом коронавирусе: у меня 3 дня была диарея и головные боли
Американский теннисист Фрэнсис Тиафо рассказал о перенесённом коронавирусе. Он прошёл положительный тест на COVID-19 во время выступления на выставочном турнире в Атланте (США) в начале июля. В конце июля Фрэнсис сообщил, что полностью излечился.
«К счастью, мой вирус оказался довольно слабым. У моего брата вообще не было симптомов. У меня же на протяжении трёх дней была диарея и головные боли. Затем всё было в порядке. В течение этих трёх дней я мог заснуть прямо во время разговора. Я очень быстро уставал. Сейчас я чувствую себя прекрасно», — приводит слова Тиафо журналистка Рим Абуллейл в своём «твиттере».
Фрэнсис вышел в третий круг Открытого чемпионата США, где сыграет с венгром Мартоном Фучовичем.
Фрэнсис Тиафо излечился от коронавируса
- 4 сентября 2020
-
11:57
-
11:47
-
11:45
-
11:30
-
10:48
-
10:34
-
10:31
-
10:22
-
09:56
-
09:41
-
09:27
-
09:25
-
08:57
-
08:37
-
08:19
-
08:13
-
06:39
-
05:24
-
04:25
-
04:12
-
00:57
-
00:28
-
00:18
- 3 сентября 2020
-
23:55
-
23:38
-
23:14
-
23:00
-
22:32
-
22:11
-
21:46
-
21:45
-
20:54
-
20:33
-
20:01
-
19:50
Партнерский контент