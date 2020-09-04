Фрэнсис Тиафо — о перенесённом коронавирусе: у меня 3 дня была диарея и головные боли

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо рассказал о перенесённом коронавирусе. Он прошёл положительный тест на COVID-19 во время выступления на выставочном турнире в Атланте (США) в начале июля. В конце июля Фрэнсис сообщил, что полностью излечился.

«К счастью, мой вирус оказался довольно слабым. У моего брата вообще не было симптомов. У меня же на протяжении трёх дней была диарея и головные боли. Затем всё было в порядке. В течение этих трёх дней я мог заснуть прямо во время разговора. Я очень быстро уставал. Сейчас я чувствую себя прекрасно», — приводит слова Тиафо журналистка Рим Абуллейл в своём «твиттере».

Фрэнсис вышел в третий круг Открытого чемпионата США, где сыграет с венгром Мартоном Фучовичем.