Фрэнсис Тиафо излечился от коронавируса
Американский теннисист Фрэнсис Тиафо сообщил, что два его новых теста на коронавирус дали отрицательный результат.
«Так счастлив двум негативным результатам и тому, что вернулся к своей команде. Пришло время вновь набирать форму», — написал Тиафо в своём «твиттере».
Фрэнсис в хештегах также добавил, что стал свободным человеком, выйдя из карантина, и пожелал всем беречь себя.
4 июля Тиафо сообщил, что прошёл положительный тест на COVID-19 во время выступления на выставочном турнире в Атланте (США). Днём ранее он сыграл стартовый матч на этих соревнованиях и в двух партиях обыграл соотечественника Сэма Куэрри.
В рейтинге ATP Фрэнсис занимает 81-ю строчку. Сезон в ATP-туре бы приостановлен в марте в связи с пандемией коронавируса.
Фрэнсис Тиафо заразился коронавирусом и снялся с турнира в Атланте
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