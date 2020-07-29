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Фрэнсис Тиафо излечился от коронавируса

Фрэнсис Тиафо излечился от коронавируса
Теннис / ATP 0

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо сообщил, что два его новых теста на коронавирус дали отрицательный результат.

«Так счастлив двум негативным результатам и тому, что вернулся к своей команде. Пришло время вновь набирать форму», — написал Тиафо в своём «твиттере».

Фрэнсис в хештегах также добавил, что стал свободным человеком, выйдя из карантина, и пожелал всем беречь себя.

4 июля Тиафо сообщил, что прошёл положительный тест на COVID-19 во время выступления на выставочном турнире в Атланте (США). Днём ранее он сыграл стартовый матч на этих соревнованиях и в двух партиях обыграл соотечественника Сэма Куэрри.

В рейтинге ATP Фрэнсис занимает 81-ю строчку. Сезон в ATP-туре бы приостановлен в марте в связи с пандемией коронавируса.

Фрэнсис Тиафо заразился коронавирусом и снялся с турнира в Атланте
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