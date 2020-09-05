Рублёв сыграет с Берреттини в четвёртом круге US Open

Итальянец Маттео Берреттини стал соперником россиянина Андрея Рублёва в четвёртом круге US Open. Восьмая ракетка мира Берретини в матче третьего круга уверенно разобрался с норвежцем Каспером Руудом, матч закончился со счётом 6:4, 6:4, 6:2.

Берреттини выполнил 13 эйсов, совершил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из 10. Его соперник, занимающий 37-е место в рейтинге ATP, дважды подал навылет и допустил две двойные ошибки. Кроме того, Рууд не реализовал ни одного брейк-поинта из пяти. Соперники провели на корте 2 часа 5 минут.

Матч Рублёва и Берреттини состоится 7 сентября. Начало — в 18:00.

Ранее Рублёв разгромил итальянца Сальваторе Карузо со счётом 6:0, 6:4, 6:0.

Помимо Рублёва, выступление на турнире продолжает ещё один россиянин — Даниил Медведев.