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Рублёв сыграет с Берреттини в четвёртом круге US Open

Рублёв сыграет с Берреттини в четвёртом круге US Open
Теннис / US Open 2020 0

Итальянец Маттео Берреттини стал соперником россиянина Андрея Рублёва в четвёртом круге US Open. Восьмая ракетка мира Берретини в матче третьего круга уверенно разобрался с норвежцем Каспером Руудом, матч закончился со счётом 6:4, 6:4, 6:2.

Берреттини выполнил 13 эйсов, совершил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из 10. Его соперник, занимающий 37-е место в рейтинге ATP, дважды подал навылет и допустил две двойные ошибки. Кроме того, Рууд не реализовал ни одного брейк-поинта из пяти. Соперники провели на корте 2 часа 5 минут.

Матч Рублёва и Берреттини состоится 7 сентября. Начало — в 18:00.

Ранее Рублёв разгромил итальянца Сальваторе Карузо со счётом 6:0, 6:4, 6:0.

Помимо Рублёва, выступление на турнире продолжает ещё один россиянин — Даниил Медведев.

US Open (м). 3-й круг
05 сентября 2020, суббота. 20:35 МСК
Маттео Берреттини
8
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
4 		4 2    
             
Каспер Рууд
37
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
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