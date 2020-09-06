Корне прошла в 4-й круг US Open, после отказа от продолжения игры со стороны Мэдисон Кис

30-летняя французская теннисистка Ализе Корне, располагающаяся на 56-м месте рейтинга WTA, прошла в 4-й круг открытого чемпионата США по теннису после отказа от продолжения матча 3-го круга от американской спортсменки Мэдисон Кис по причине полученного повреждения.
Встреча продолжалась 1 час 30 минут. На момент отказа от игры со стороны Мэдисон Кис, в счёте вела представительница Франции – 1:0 (7:6).
В 4-м круге US Open француженка Ализе Корне встретится с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой, возобновившей карьеру спустя 3 года.
Напомним, что US Open 2020 проходит с 31 августа по 14 сентября. Призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн. Действующей победительницей турнира является канадка Бьянка Андрееску, обыгравшая в финале Серену Уильямс (6:3, 7:5).
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