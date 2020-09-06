Де Минор извинился за поведение в матче с Хачановым

Австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал поведение в матче третьего круга US Open с Кареном Хачановым. Встреча закончилась со счётом 6:4, 0:6, 4:6, 6:3, 6:1 в пользу австралийца.

«Хочу в какой-то мере извиниться перед всеми, кто смотрел матч. Не так хочу проявлять себя на теннисном корте, для меня это не норма. Разочарован в себе из-за такого поведения. Рад, что смог с этим справиться и в каком-то смысле перевернуть ситуацию, но подобного не должно происходить и никогда больше не произойдёт. Трудный матч. Рад, что сумел пробиться во вторую неделю мэйджора», — приводит слова де Минора пресс-служба US Open.

В одном из эпизодов де Минор разозлился и бросил ракетку на корт: «Просто скажу, что у меня осталось на одну ракетку меньше».