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Александр Зверев впервые стал четвертьфиналистом Открытого чемпионата США

Александр Зверев впервые стал четвертьфиналистом Открытого чемпионата США
Теннис / US Open 2020 0

Представитель Германии Александр Зверев стал первым четвертьфиналистом Открытого чемпионата США по теннису. В матче четвёртого круга пятый сеяный Зверев нанёс поражение испанцу Алехандро Давидовичу Фокине со счётом 6:2, 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. Зверев 18 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 11. Давидович Фокина подал 2 эйса, четырежды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

За выход в полуфинал US Open Зверев сыграет с победителем встречи между 27-й ракеткой турнира хорватом Борной Чоричем и австралийцем Джорданом Томпсоном.

Зверев ранее ни разу не выходил в четвертьфинал US Open. Для 21-летнего Давидовича Фокины выход в четвёртый круг турнира «Большого шлема» — высшее достижение в карьере.

US Open (м). 4-й круг
06 сентября 2020, воскресенье. 20:00 МСК
Алехандро Давидович Фокина
99
Испания
Алехандро Давидович Фокина
А. Давидович Фокина
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		2 1    
6 		6 6    
             
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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