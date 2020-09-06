Александр Зверев впервые стал четвертьфиналистом Открытого чемпионата США

Представитель Германии Александр Зверев стал первым четвертьфиналистом Открытого чемпионата США по теннису. В матче четвёртого круга пятый сеяный Зверев нанёс поражение испанцу Алехандро Давидовичу Фокине со счётом 6:2, 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. Зверев 18 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 11. Давидович Фокина подал 2 эйса, четырежды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.
За выход в полуфинал US Open Зверев сыграет с победителем встречи между 27-й ракеткой турнира хорватом Борной Чоричем и австралийцем Джорданом Томпсоном.
Зверев ранее ни разу не выходил в четвертьфинал US Open. Для 21-летнего Давидовича Фокины выход в четвёртый круг турнира «Большого шлема» — высшее достижение в карьере.
- 6 сентября 2020
-
23:16
-
22:22
-
22:08
-
21:55
-
19:56
-
19:32
-
17:36
-
16:47
-
15:58
-
14:56
-
14:32
-
14:27
-
14:23
-
14:00
-
13:35
-
12:07
-
11:45
-
10:21
-
09:39
-
09:23
-
07:16
-
05:52
-
04:01
-
03:30
-
01:41
-
01:24
-
01:09
- 5 сентября 2020
-
23:33
-
23:19
-
22:53
-
21:58
-
21:15
-
20:21
-
19:36
-
18:43