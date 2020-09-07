«Её можно пригласить во МХАТ». Чесноков — о судье, в которую попал мячом Джокович

Российский теннисист Андрей Чесноков высказал мнение о дисквалификации первой ракетки мира серба Новака Джоковича в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.
Наказание за агрессивное поведение последовало после того, как Джокович, расстроенный неудачной подачей, отбросил мяч в сторону и попал в женщину-лайнсмена. Заметив это, серб тут же побежал извиняться, но это не помогло ему избежать наказания.
«Эту судью можно пригласить во МХАТ, чтобы она там сыграла какую-то роль. Я очень расстроился. Ну, это Америка. При выходе с центрального корта, небось, уже адвокаты стоят, чтобы помочь ей заявить иск против Джоковича. Может, было желание наказать Новака», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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