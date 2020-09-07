Тодд Вудбридж — о дисквалификации Новака Джоковича: этот эпизод изменит теннис

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде австралиец Тодд Вудбридж предположил, что инцидент с дисквалификацией серба Новака Джоковича на Открытом чемпионате США может иметь огромные последствия. Первая ракетка мира был наказан за попадание мячом в линейного судью во время матча с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.
«Это сумасшествие. Было ли данное решение правильным? Абсолютно. У судей не было другого выбора. Они отправили его паковать вещи. В прошлом уже бывали похожие инциденты с Джоном Макинроем, Давидом Налбандяном и Тимом Хенманом. По правилам, если ты попадаешь в кого-то на корте — намеренно или нет — это автоматическая дисквалификация.
Это изменит ход истории тенниса. Новак был на пути к очередному титулу на турнире «Большого шлема». Он точно был лучшим игроком на этом турнире. Он пытался сократить отставание по титулам от Надаля и Федерера. Это был бы лёгкий титул для него. Джокович был в отличной форме, он всё делал правильно. Но после инцидента он даже не появился на пресс-конференции. Мне кажется, этот эпизод изменит теннис и внесёт изменения в споры о величайшем игроки всех времён", — цитирует Вудбриджа Nine.com.au.
- 7 сентября 2020
-
09:56
-
09:28
-
09:13
-
08:53
-
08:43
-
08:34
-
08:30
-
08:26
-
08:20
-
07:36
-
06:01
-
03:37
-
03:01
-
02:10
-
01:35
-
01:03
-
00:44
-
00:31
-
00:27
-
00:15
-
00:03
- 6 сентября 2020
-
23:51
-
23:40
-
23:37
-
23:16
-
22:22
-
22:08
-
21:55
-
19:56
-
19:32
-
17:36
-
16:47
-
15:58
-
14:56
-
14:32