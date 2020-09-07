На матчи «Ролан Гаррос» будут допущены 5000 зрителей

В интернет утекли первые подробности о проведении «Ролан Гаррос».

Как сообщает We Are Tennis в "Твиттере", на матчи, которые будут проходить на кортах имени Филиппа Шатрие и Сюзанн Ленглен, будет допущено 5000 зрителей, на корт имени Симон Матьё — 1500 зрителей. Всех посетителей обяжут надевать маски. Каждая арена будет разделена на три закрытые зоны, переход между которыми невозможен. Сообщается, что матчи квалификации будут проходить при пустых трибунах.

Помимо этого на турнире будет создан «пузырь»: все теннисисты, которые остановятся в Париже, будут обязаны жить в турнирных отелях.

Открытый чемпионат Франции пройдёт с 21 сентября по 11 октября. Напомним, на турнир заявились все теннисисты из топ-100 рейтинга ATP, кроме Роджера Федерера и Ника Кирьоса.