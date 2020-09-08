Медведев сыграет с Рублёвым в четвертьфинале US Open

На стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке состоялся матч четвёртого круга Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде между россиянином Даниилом Медведевым и представителем США Фрэнсисом Тиафо. Встреча завершилась уверенной победой Медведева в трёх сетах — 6:4,6:1,6:0.

Матч продлился 1 час 38 минут. Медведев сделал 7 эйсов, совершил одну двойную ошибку, выиграл 7 из 10 брейк-поинтов и 81 очко. Тиафо сделал один эйс, одну двойную ошибку, реализовал один брейк-поинт и выиграл 48 очков. В четвертьфинале Даниил сыграет с другим российским теннисистом Андреем Рублёвым, обыгравшим в четвёртом круге представителя Италии Маттео Берреттини. В 2019 году Медведев играл в финале US Open.