Медведев сыграет с Рублёвым в четвертьфинале US Open
На стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке состоялся матч четвёртого круга Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде между россиянином Даниилом Медведевым и представителем США Фрэнсисом Тиафо. Встреча завершилась уверенной победой Медведева в трёх сетах — 6:4,6:1,6:0.
Матч продлился 1 час 38 минут. Медведев сделал 7 эйсов, совершил одну двойную ошибку, выиграл 7 из 10 брейк-поинтов и 81 очко. Тиафо сделал один эйс, одну двойную ошибку, реализовал один брейк-поинт и выиграл 48 очков. В четвертьфинале Даниил сыграет с другим российским теннисистом Андреем Рублёвым, обыгравшим в четвёртом круге представителя Италии Маттео Берреттини. В 2019 году Медведев играл в финале US Open.
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