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Медведев сыграет с Рублёвым в четвертьфинале US Open

Медведев сыграет с Рублёвым в четвертьфинале US Open
Теннис / US Open 2020 0

На стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке состоялся матч четвёртого круга Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде между россиянином Даниилом Медведевым и представителем США Фрэнсисом Тиафо. Встреча завершилась уверенной победой Медведева в трёх сетах — 6:4,6:1,6:0.

Матч продлился 1 час 38 минут. Медведев сделал 7 эйсов, совершил одну двойную ошибку, выиграл 7 из 10 брейк-поинтов и 81 очко. Тиафо сделал один эйс, одну двойную ошибку, реализовал один брейк-поинт и выиграл 48 очков. В четвертьфинале Даниил сыграет с другим российским теннисистом Андреем Рублёвым, обыгравшим в четвёртом круге представителя Италии Маттео Берреттини. В 2019 году Медведев играл в финале US Open.

US Open (м). 4-й круг
08 сентября 2020, вторник. 02:15 МСК
Фрэнсис Тиафо
82
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		1 0    
6 		6 6    
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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