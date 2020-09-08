Даниил Медведев — о разгромной победе над Тиафо: я мог бы подавать лучше

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В четвёртом круге он разгромил американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:4, 6:1, 6:0.
«Я могу ещё прибавить в целом. Например, могу лучше подавать. В какой-то момент матча процент попадания у меня сильно упал. Всегда лучше начинать турнир, когда ещё ощущаешь скованность, а затем прибавлять и прибавлять, чем стартовать в отличной форме, а затем сгореть в третьем или четвёртом раунде. Если говорить о сегодняшнем матче, то я мог бы подавать лучше. Но в целом я остался доволен игрой.
На каждом турнире — ATP-250 или мэйджоре — я двигаюсь вперёд от матча к матчу. Конечно, я хочу выиграть каждый турнир, в котором участвую. Только по окончании турнира я могу оглянуться назад и понять, получился ли он хорошим для меня или же я расстроен результатом.
Это зависит от хода последнего матча. Если ты выиграешь турнир, это здорово. Если проигрываешь, то надо понять, выложился ли ты по полной и как хорошо сыграл. Если ты действительно постарался, то можно просто поздравить соперника и двигаться дальше.
Сложно оценить прогресс за последний год. Думаю, это невозможно. Мы в разных ситуациях. В прошлом году я провёл полный сезон, играл на траве, грунте, готовился к американским турнирам, сыграл в Вашингтоне, Монреале, Цинциннати. В этом году мы прибыли в Нью-Йорк на два турнира. Так что в этом году я могу говорить лишь о US Open. Я играю очень хорошо. Так что, если сравнивать с прошлым годом, то, пожалуй, я играю так же. Но сказать сложно. Я бы не давал руку на отсечение. Я просто хорошо играю в этом году, отлично выступил в этих нескольких раундах", — цитирует Медведева официальный сайт турнира.
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