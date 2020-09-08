Берреттини не понравилось, что болельщик Рублёва выкрикнул слово на итальянском

Итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал, почему после поражения в матче с россиянином Андреем Рублёвым в четвёртом круге US Open со счётом 6:4, 3:6, 3:6, 3:6 он был крайне раздражён.

«Там был парень, который болел за Андрея. Весь матч он нормально себя вёл. В конце встречи, не знаю почему, он выкрикнул „forza“! В этом не было никакой необходимости. Не надо было так делать, я во время игры ничего не говорил. У нас с Андреем хорошие отношения.

Мне не понравилось то, что я проиграл, я был расстроен. Я просто спросил этого человека, почему он сказал по-итальянски. У нас не было причин ругаться. Я просто был расстроен", — приводит слова Берреттини официальный сайт турнира.

Слово «forza» с итальянского переводится как мощь, сила.