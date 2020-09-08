Берреттини: у Рублёва большие шансы на победу на US Open

Итальянский теннисист Маттео Берреттини, проигравший россиянину Андрею Рублёву в четвёртом круге US Open со счётом 6:4, 3:6, 3:6, 3:6, оценил прогресс своего соперника.

«Думаю, по сравнению с прошлым годом Рублёв во многих компонентах прибавил, но не так уж сильно. Когда ты доходишь до такого уровня, то уже не можешь добиться колоссального прогресса. Думаю, он лучше принимает мяч, лучше подаёт. Его форхенд и бэкхенд стали мощнее. В каждой нашей встрече я понимал, что он становится сильнее. Сегодня он был лучше меня.

Турнир может выиграть любой из оставшихся участников. Четвертьфинал Медведев — Рублёв будет упорным. Я видел игру Тима с Феликсом. Он также выглядел отлично. Я не знаю, кто выиграет титул, но у Рублёва большие шансы", — цитирует Берреттини официальный сайт турнира.