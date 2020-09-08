Виктория Азаренко после выхода в 1/4 финала US Open ответила на вопрос о Беларуси

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко на пресс-конференции после победы в четвёртом круге Открытого чемпионата США ответила на вопрос о нынешнем месте проживания и о её родине.
Викторию спросили: «Вы родом из маленькой страны, не очень богатой. А прожили уже много лет в США. Непростой вопрос. Если вы завоюете титул, что это будет значить для вас с точки зрения того, что вы из Беларуси? И что он будет значить, учитывая, что вы так много лет прожили в Америке?»
«Имеет ли такое уж большое значение, что я родом из одной страны, а живу в другой? Не думаю. Я всегда играла за Беларусь. Всегда буду играть за Беларусь. Я не так много думаю о том, где живу. Я жила в разных местах, не только в США. Когда ты родом из небольшой страны, вроде Беларуси, то твои успехи кажутся более значительными, потому что таких возможностей не так много. Конечно, когда я выигрывала турниры „Большого шлема“, это было большим событием на родине. Люди очень это ценили. Такие моменты дарят людям радость», — цитирует Азаренко официальный сайт турнира.
В 1/8 финала бывшая первая ракетка мира победила чешку Каролину Мухову со счётом 5:7, 6:1, 6:4.
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