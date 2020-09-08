Азаренко о победе над Муховой: это был сумасшедший матч, мне было так весело играть

31-летняя белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала победу над представительницей Чехии Каролиной Муховой в четвёртом круге Открытого чемпионата США. Игра продлилась 2 часа 30 минут и завершилась со счётом 5:7, 6:1, 6:4.

«Это был сумасшедший матч. Она играла невероятно. Я пыталась подойти к сетке, а она продолжала наносить свои удары. Мне пришлось окопаться и добавить больше агрессии. Я чувствую, что это было так весело. Надеюсь, людям понравилось смотреть, потому что мне было очень весело играть», — приводит слова Азаренко WTA Insider в своём «твиттере».

За выход в полуфинал Открытого чемпионата США Азаренко встретится с бельгийкой Элисе Мертенс, которая в своём матче четвёртого круга одержала уверенную победу над четвёртой ракеткой мира Софьей Кенин со счётом 6:3, 6:3.