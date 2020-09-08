Азаренко, В. Уильямс и ещё 3 теннисистки получили уайлд-кард на турнир в Риме

Стали известны имена пяти обладательниц уайлд-кард на турнир WTA категории «Премьер», который состоится в Риме (Италия) 14-21 сентября, сообщает журналист Диего Барбьяни в своём «твиттере». Приглашения от организаторов получили представительница Беларуси Виктория Азаренко, американка Винус Уильямс, а также итальянки Ясмине Паолини, Камила Джорджи и Элизабетта Коччаретто.

Азаренко продолжает борьбу на Открытом чемпионате США. В четвертьфинале она сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс.

В 2019 году победительницей турнира в столице Италии стала чешская теннисистка Каролина Плишкова. В финале она обыграла британку Йоханну Конту со счётом 6:3, 6:4.

Соревнования в WTA-туре были приостановлены в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса и были возобновлены в начале августа турниром в Палермо (Италия).