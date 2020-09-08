Азаренко, В. Уильямс и ещё 3 теннисистки получили уайлд-кард на турнир в Риме

Стали известны имена пяти обладательниц уайлд-кард на турнир WTA категории «Премьер», который состоится в Риме (Италия) 14-21 сентября, сообщает журналист Диего Барбьяни в своём «твиттере». Приглашения от организаторов получили представительница Беларуси Виктория Азаренко, американка Винус Уильямс, а также итальянки Ясмине Паолини, Камила Джорджи и Элизабетта Коччаретто.
Азаренко продолжает борьбу на Открытом чемпионате США. В четвертьфинале она сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс.
В 2019 году победительницей турнира в столице Италии стала чешская теннисистка Каролина Плишкова. В финале она обыграла британку Йоханну Конту со счётом 6:3, 6:4.
Соревнования в WTA-туре были приостановлены в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса и были возобновлены в начале августа турниром в Палермо (Италия).
- 8 сентября 2020
-
14:43
-
14:35
-
13:53
-
13:29
-
13:11
-
12:29
-
11:56
-
11:29
-
11:11
-
10:40
-
10:24
-
10:15
-
10:01
-
09:47
-
09:35
-
09:18
-
08:49
-
08:35
-
08:22
-
08:09
-
07:42
-
07:07
-
06:03
-
05:21
-
04:34
-
04:01
-
03:36
-
02:54
-
00:13
-
00:00
- 7 сентября 2020
-
23:55
-
23:42
-
22:29
-
22:00
-
21:45