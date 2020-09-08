Обрадович: Джокович затащил себя в грязь, совершив глупую ошибку

Бывший капитан сборной Сербии в Кубке Дэвиса Богдан Обрадович прокомментировал дисквалификацию первой ракетки мира Новака Джоковича на US Open. В матче четвёртого круга с испанцем Пабло Карреньо-Бустой серб попал мячом в линейного судью.

«Новак проехал на красный свет. Мне жаль его, потому что он находился в отличной форме. Он был на пути к 18-му титулу на турнирах „Большого шлема“. Но правила о подобном проступке с мячом и ракеткой очень просты, и они применяются для всех.

Джокович затащил себя в грязь, совершив глупую ошибку в неудачных обстоятельствах. Мы все люди и иногда выплёскиваем расстройство, но это не повод причинять кому-то боль, даже ненамеренно. Самое главное, что с этой дамой всё хорошо. Люди говорят, что всё было не так уж страшно, но им стоит самим оказаться на её месте.

Если честно, я надеялся на более мягкое наказание, потому что Джокович спас этот US Open, приняв в нём участие, несмотря на пандемию коронавируса. Надаль снялся, Федерер восстанавливается после операции на колене, так что Новак был очень нужен им. Но они будто бы не могли дождаться возможности выгнать его. Однако Новак сам дал повод. Джоковичу очень не повезло, но он отойдёт от случившегося и будет двигаться дальше, потому что он силён психологически", — цитирует Обрадовича Reuters.