Муратоглу: Тим и Медведев — главные фавориты US Open

Известный тренер Патрик Муратоглу рассказал, кого из теннисистов считает фаворитами Открытого чемпионата США.

«Эта ситуация — невероятная возможность для Доминика Тима, Даниила Медведева, Александра Зверева. Я бы выделил только их, хотя Тим и Медведев — главные фавориты. Но они с одной стороны турнирной сетки, поэтому у других теннисистов тоже есть шанс. Тим впечатлил меня больше, чем Медведев. Думаю, он выиграет турнир.



На остальных оказывается меньше давления. Тот же Зверев в этом году, как мне кажется, чувствует себя более свободно и выглядит увереннее. Возможно, это его шанс», — приводит слова Муратоглу Tennis Majors.

Открытый чемпионат США продлится до 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн. Действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль отказался от защиты титула.