Карреньо-Буста обыграл Шаповалова и встретится в полуфинале US Open со Зверевым

На стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке состоялся четвертьфинальный матч Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде между испанцем Пабло Карреньо-Бустой и Денисом Шаповаловым, представляющим Канаду. Победу в упорной борьбе одержал Карреньо-Буста — 3:6, 7:6, 7:6, 0:6, 6:3.
Карреньо-Буста прошёл в четвертьфинал благодаря дисквалификации первой ракетки мира Новака Джоковича, в матче с испанцем попавшим мячом в судью и получившим за это дисквалификацию. В игре с Шаповаловым испанец сделал 5 эйсов и выиграл 142 очка, на счету канадца российского происхождения Шаповалова — 26 эйсов и 154 выигранных очка. Матч продлился 4 часа 8 минут.
В полуфинале Карреньо-Буста сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым.
- 9 сентября 2020
-
09:16
-
09:00
-
08:28
-
07:23
-
03:47
-
00:44
-
00:19
- 8 сентября 2020
-
23:46
-
23:13
-
22:15
-
21:16
-
20:21
-
20:10
-
19:38
-
19:13
-
18:16
-
18:09
-
17:37
-
17:25
-
16:34
-
16:03
-
15:50
-
14:43
-
14:35
-
13:53
-
13:29
-
13:11
-
12:29
-
11:56
-
11:29
-
11:11
-
10:40
-
10:24
-
10:15
-
10:01