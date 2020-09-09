Карреньо-Буста обыграл Шаповалова и встретится в полуфинале US Open со Зверевым

На стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке состоялся четвертьфинальный матч Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде между испанцем Пабло Карреньо-Бустой и Денисом Шаповаловым, представляющим Канаду. Победу в упорной борьбе одержал Карреньо-Буста — 3:6, 7:6, 7:6, 0:6, 6:3.

Карреньо-Буста прошёл в четвертьфинал благодаря дисквалификации первой ракетки мира Новака Джоковича, в матче с испанцем попавшим мячом в судью и получившим за это дисквалификацию. В игре с Шаповаловым испанец сделал 5 эйсов и выиграл 142 очка, на счету канадца российского происхождения Шаповалова — 26 эйсов и 154 выигранных очка. Матч продлился 4 часа 8 минут.

В полуфинале Карреньо-Буста сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым.