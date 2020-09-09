Пабло Карреньо-Буста поделился впечатлениями от выхода в полуфинал US Open

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста прокомментировал выход в полуфинал Открытого чемпионата США. В четвертьфинале он одолел канадца Дениса Шаповалова со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 0:6, 6:3.

«В начале матче я очень нервничал, излишне торопился. В начале второго сета я уже заиграл лучше. Затем в четвёртой партии я ощутил скованность в мышцах спины. Физиотерапевт сказал, что произошёл зажим. Он постарался мне помочь, получилось невероятно, не так ли? После этого я не могу сказать, что был готов на сто процентов, ведь мы играли уже четыре часа, но я смог вновь показать свой лучший теннис.

Нервничал ли я в пятом сете? Мы всегда нервничаем. Это был матч за выход в полуфинал. Но я комфортно себя чувствовал на корте. В пятом сете я наслаждался моментом. Такие матчи даются нелегко, потому что на корте настоящая битва. Денис играл отлично.

Мне было важно вновь выйти в полуфинал US Open. В 2017-м я вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», и это было потрясающие. Затем я добрался до полуфинала здесь. Это было невероятно. Если я смог повторить тот успех, значит, уровень моей игры достаточен для этого. Это очень важно для меня, для моей уверенность в себе", — цитирует Карреньо-Бусту официальный сайт турнира.

В полуфинале Пабло сыграет с немцем Александром Зверевым.