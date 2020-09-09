Денис Шаповалов: в четвёртом сете Карреньо-Буста выглядел мёртвым

Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал поражение в четвертьфинальном матче US Open с испанцем Пабло Карреньо-Бустой со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:0, 3:6.
«Это было нелегко. Выходя на пятый сет, я ощущал усталость. Соперник в заключительной партии гораздо лучше двигался. В целом можно найти много позитивных моментов в моём выступлении на турнире, но я их сейчас не вижу.
Это тяжёлый момент. У меня были шансы на победу, я боролся в каждом сете. Сейчас я очень расстроен, сложно искать позитив. Но это был чертовски хороший путь. В чём-то мне повезло. Тейлор Фритц подавал на матч, так что я мог вылететь уже в третьем раунде. Это были прекрасные полторы недели.
Я не ожидал, что Пабло так оживёт в пятом сете, особенно после медицинского перерыва. В четвёртом сете он выглядел мёртвым. Это было шокирующе.
Мне не повезло на тай-брейках. Он сыграл уверенно, активно. Я же стал действовать скованно. У меня было преимущество на тай-брейке третьего сета, но я его упустил. Когда Пабло вышел вперёд, он уже своего не отдал. Нужно отдать ему должное. Он провёл прекрасный матч", — цитирует Шаповалова официальный сайт турнира.
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