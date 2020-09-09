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Медведев: средний палец от Тиафо? Думал, он большой показал. Даже если средний, мы друзья

Медведев: средний палец от Тиафо? Думал, он большой показал. Даже если средний, мы друзья
Теннис / US Open 2020 0

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал скандальный эпизод, произошедший в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США. Соперник россиянина американец Фрэнсис Тиафо показал ему неприличный жест.

В первой партии в одном из розыгрышей американец направил мяч точно в сторону Даниила, но тому удалось перебросить Фрэнсиса «свечой». Отходя от сетки, Тиафо повернулся к россиянину спиной и поднял вверх средний палец.

«Средний палец от Тиафо? Когда? Я не видел, честно. Фрэнсис вообще смешной, мы с ним друзья. Я думал, он показал большой палец, но даже если средний, мы с ним друзья», — заявил Медведев в интервью Eurosport.

Следующим соперником Даниила станет другой россиянин, продолжающий борьбу на турнире, Андрей Рублёв.

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