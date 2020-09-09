Медведев: средний палец от Тиафо? Думал, он большой показал. Даже если средний, мы друзья
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал скандальный эпизод, произошедший в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США. Соперник россиянина американец Фрэнсис Тиафо показал ему неприличный жест.
В первой партии в одном из розыгрышей американец направил мяч точно в сторону Даниила, но тому удалось перебросить Фрэнсиса «свечой». Отходя от сетки, Тиафо повернулся к россиянину спиной и поднял вверх средний палец.
«Средний палец от Тиафо? Когда? Я не видел, честно. Фрэнсис вообще смешной, мы с ним друзья. Я думал, он показал большой палец, но даже если средний, мы с ним друзья», — заявил Медведев в интервью Eurosport.
Следующим соперником Даниила станет другой россиянин, продолжающий борьбу на турнире, Андрей Рублёв.
- 9 сентября 2020
-
18:27
-
18:01
-
17:30
-
16:47
-
16:30
-
15:17
-
14:39
-
13:40
-
12:35
-
12:11
-
11:50
-
11:25
-
11:08
-
10:27
-
10:03
-
09:27
-
09:16
-
09:00
-
08:28
-
07:23
-
03:47
-
00:44
-
00:19
- 8 сентября 2020
-
23:46
-
23:13
-
22:15
-
21:16
-
20:21
-
20:10
-
19:38
-
19:13
-
18:16
-
18:09
-
17:37
-
17:25
Партнерский контент