Даяна Ястремская рассталась с тренером Сашей Бажиным

Украинская теннисистка Даяна Ястремская объявила о прекращении сотрудничества с тренером Сашей Бажиным. Они работали вместе с ноября 2019 года.

«Я бы хотела объявить, что после выступления на US Open решила прекратить сотрудничество с Сашей Бажиным. Хочу поблагодарить его за всё. Желаю ему удачи! Это был отличный опыт для меня», — написала Ястремская в своём «твиттере».

В конце августа между ними произошёл конфликт. Бажин поздравил японку Наоми Осаку с победой над Ястремской на турнире в Нью-Йорке. Это не понравилось украинке, которая написала: «Всегда думала, что в твоих глазах я остаюсь лучшим игроком на корте, даже если проиграю».

Ранее Бажин тренировал Осаку и француженку Кристину Младенович, а также был спарринг-партнёром американки Серены Уильямс.