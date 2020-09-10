15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даяна Ястремская рассталась с тренером Сашей Бажиным

Даяна Ястремская рассталась с тренером Сашей Бажиным
Комментарии

Украинская теннисистка Даяна Ястремская объявила о прекращении сотрудничества с тренером Сашей Бажиным. Они работали вместе с ноября 2019 года.

«Я бы хотела объявить, что после выступления на US Open решила прекратить сотрудничество с Сашей Бажиным. Хочу поблагодарить его за всё. Желаю ему удачи! Это был отличный опыт для меня», — написала Ястремская в своём «твиттере».

В конце августа между ними произошёл конфликт. Бажин поздравил японку Наоми Осаку с победой над Ястремской на турнире в Нью-Йорке. Это не понравилось украинке, которая написала: «Всегда думала, что в твоих глазах я остаюсь лучшим игроком на корте, даже если проиграю».

Ранее Бажин тренировал Осаку и француженку Кристину Младенович, а также был спарринг-партнёром американки Серены Уильямс.

Материалы по теме
Ястремская обиделась на Бажина, поздравившего её соперницу
Комментарии