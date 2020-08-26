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Ястремская обиделась на Бажина, поздравившего её соперницу

Ястремская обиделась на Бажина, поздравившего её соперницу
Теннис / WTA 0

Бывший спарринг-партнёр Серены Уильямс, Виктории Азаренко, Каролины Возняцки и тренер Наоми Осаки Саша Бажин поздравил японскую теннисистку с победой над своей нынешней подопечной украинкой Даяной Ястремской.

В третьем круге турнира категории Premier, который из-за угрозы распространения коронавируса перенесён из Цинциннати в Нью-Йорк, Ястремская уступила Осаке со счётом 3:6, 1:6.

«Мои поздравления Наоми и её команде. Сегодня она была лучше, желаю удачи в оставшейся части турнира», — написал Бажин на своей странице в «Твиттере».

Комментарий не остался без внимания Ястремской.

«Всегда думала, что в твоих глазах я остаюсь лучшим игроком на корте, даже если проиграю», — с обидой ответила украинка.

В четвертьфинале Осака сыграет с 12-й сеяной – эстонкой Анетт Контавейт.

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