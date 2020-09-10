Южный: не назвал бы игру Медведева с Тимом скрытым финалом
Бывшая восьмая ракетка мира Михаил Южный поделился ожиданиями от полуфинального матч Открытого чемпионата США, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев и австриец Доминик Тим.
«Не люблю давать прогнозы на матчи, никто не знает, чего ожидать. Мы всё увидим и узнаем завтра. Но я бы не назвал игру Медведева с Тимом скрытым финалом, потому что и Зверев, и Карреньо-Буста показывают солидный теннис. Опыта у Тима с Медведевым в финалах, конечно, больше, но не знаю, сыграет ли это положительную роль в финале US Open», — сказал Южный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
В четвертьфинале Тим в трёх сетах победил австрийца Алекса де Минора, а Медведев также в трёх партиях обыграл соотечественника Андрея Рублёва.
Южный: в матче с Медведевым Рублёву всё давалось тяжелее
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