Южный: не назвал бы игру Медведева с Тимом скрытым финалом

Бывшая восьмая ракетка мира Михаил Южный поделился ожиданиями от полуфинального матч Открытого чемпионата США, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев и австриец Доминик Тим.

«Не люблю давать прогнозы на матчи, никто не знает, чего ожидать. Мы всё увидим и узнаем завтра. Но я бы не назвал игру Медведева с Тимом скрытым финалом, потому что и Зверев, и Карреньо-Буста показывают солидный теннис. Опыта у Тима с Медведевым в финалах, конечно, больше, но не знаю, сыграет ли это положительную роль в финале US Open», — сказал Южный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

В четвертьфинале Тим в трёх сетах победил австрийца Алекса де Минора, а Медведев также в трёх партиях обыграл соотечественника Андрея Рублёва.