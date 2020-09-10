Фоньини взял три гейма в матче с 303-й ракеткой мира на турнире в Кицбюэле

12-я ракетка мира из Италии Фабио Фоньни, посеяный на турнире в Кицбюэле (Австрия) под первым номером, разгромно проиграл в первом же матче на соревнованиях. В двух партиях он проиграл 303-му номеру рейтинга АТР из Швейцарии Марку-Андреа Хюслеру — 1:6, 2:6.



Продолжительность матча составила 57 минут. Фоньини выполнил 1 эйс и допустил 6 двойных ошибок. На счету победителя встречи 5 подач навылет и 1 двойная ошибка.



Следующим соперником Хюслера станет представитель Испании Фелисьяно Лопес.



Другими участниками четвертьфинала стали Диего Шварцман (Аргентина, Миомир Кецманович (Сербия), Ласло Дьере (Сербия), Федерико Дельбонис (Аргентина), Максимильян Мартерер (Германия) и Янник Ганфманн (Германия).



Действующим чемпионом грунтового турнира категории АТР 250 является австриец Доминик Тим, который в эти дни выступает на Открытом чемпионате США.