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Фоньини взял три гейма в матче с 303-й ракеткой мира на турнире в Кицбюэле

Фоньини взял три гейма в матче с 303-й ракеткой мира на турнире в Кицбюэле
Теннис / ATP 0

12-я ракетка мира из Италии Фабио Фоньни, посеяный на турнире в Кицбюэле (Австрия) под первым номером, разгромно проиграл в первом же матче на соревнованиях. В двух партиях он проиграл 303-му номеру рейтинга АТР из Швейцарии Марку-Андреа Хюслеру — 1:6, 2:6.

Продолжительность матча составила 57 минут. Фоньини выполнил 1 эйс и допустил 6 двойных ошибок. На счету победителя встречи 5 подач навылет и 1 двойная ошибка.

Следующим соперником Хюслера станет представитель Испании Фелисьяно Лопес.

Другими участниками четвертьфинала стали Диего Шварцман (Аргентина, Миомир Кецманович (Сербия), Ласло Дьере (Сербия), Федерико Дельбонис (Аргентина), Максимильян Мартерер (Германия) и Янник Ганфманн (Германия).

Действующим чемпионом грунтового турнира категории АТР 250 является австриец Доминик Тим, который в эти дни выступает на Открытом чемпионате США.

Кицбюэль. 2-й круг
10 сентября 2020, четверг. 18:30 МСК
Фабио Фоньини
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Марк-Андреа Хюслер
Швейцария
Марк-Андреа Хюслер
М. Хюслер
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