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Возняцки: Серена заслуживает выиграть 24-й «Шлем». Надеюсь, в этот раз ей это удастся

Возняцки: Серена заслуживает выиграть 24-й «Шлем». Надеюсь, в этот раз ей это удастся
Теннис / US Open 2020 0

Экс первая ракетка мира из Дании Каролина Возняцки всецело поддерживает свою подругу Серену Уильямс, которая в очередной раз пытается завоевать 24-й титул на турнирах «Большого шлема».

«Мне нравится смотреть на Серену, и я надеюсь, что она выиграет свой 24-й мэйджор. Думаю, она этого заслуживает. Серена была так близка к нему много раз, и я надеюсь, что на US Open 2020 она дойдет до самого конца», — цитирует Возняцки Tennis World USA.

Самой титулованной чемпионкой ТБШ в истории тенниса является австралийка Маргарет Корт — на её счету 24 победу на мэйджорах. 38-летняя Серена Уильямс побеждала на одиночных ТБШ 23 раз.

В полуфинал Открытого чемпионата США 2020 года она сыграет с представительницей Беларуси Викторей Азаренко.

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