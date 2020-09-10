Возняцки: Серена заслуживает выиграть 24-й «Шлем». Надеюсь, в этот раз ей это удастся

Экс первая ракетка мира из Дании Каролина Возняцки всецело поддерживает свою подругу Серену Уильямс, которая в очередной раз пытается завоевать 24-й титул на турнирах «Большого шлема».



«Мне нравится смотреть на Серену, и я надеюсь, что она выиграет свой 24-й мэйджор. Думаю, она этого заслуживает. Серена была так близка к нему много раз, и я надеюсь, что на US Open 2020 она дойдет до самого конца», — цитирует Возняцки Tennis World USA.



Самой титулованной чемпионкой ТБШ в истории тенниса является австралийка Маргарет Корт — на её счету 24 победу на мэйджорах. 38-летняя Серена Уильямс побеждала на одиночных ТБШ 23 раз.



В полуфинал Открытого чемпионата США 2020 года она сыграет с представительницей Беларуси Викторей Азаренко.