Эжени Бушар впервые с 2018 года вышла в полуфинал турнира WTA
Канадская теннисистка Эжени Бушар, пробившаяся в основную сетку турнира в Стамбуле (Турция) через квалификацию, вышла в полуфинал, обыграв представительницу Черногории Данку Ковинич со счётом 3:6, 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 59 минут.
Эжени ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 15. На счету её соперницы 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 брейка.
Бушар вышла в полуфинал турнира WTA впервые с октября 2018 года. Тогда она добралась до данной стадии на турнире в Люксембурге, где в трёх сетах проиграла немке Юлии Гёргес.
За выход в финал соревнований в Стамбуле канадка поспорит с победительницей поединка Полона Херцог (Словения, 3) — Паула Бадоса (Испания).
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