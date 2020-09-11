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Эжени Бушар впервые с 2018 года вышла в полуфинал турнира WTA

Эжени Бушар впервые с 2018 года вышла в полуфинал турнира WTA
Теннис / WTA 0

Канадская теннисистка Эжени Бушар, пробившаяся в основную сетку турнира в Стамбуле (Турция) через квалификацию, вышла в полуфинал, обыграв представительницу Черногории Данку Ковинич со счётом 3:6, 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 59 минут.

Эжени ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 15. На счету её соперницы 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 брейка.

Бушар вышла в полуфинал турнира WTA впервые с октября 2018 года. Тогда она добралась до данной стадии на турнире в Люксембурге, где в трёх сетах проиграла немке Юлии Гёргес.

За выход в финал соревнований в Стамбуле канадка поспорит с победительницей поединка Полона Херцог (Словения, 3) — Паула Бадоса (Испания).

Стамбул. 1/4 финала
11 сентября 2020, пятница. 13:10 МСК
Эжени Бушар
Канада
Эжени Бушар
Э. Бушар
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7
6 		4 5
         
Данка Ковинич
Черногория
Данка Ковинич
Д. Ковинич
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