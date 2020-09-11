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Первый канал в прямом эфире покажет матч Медведева с Тимом в полуфинале US Open

Первый канал в прямом эфире покажет матч Медведева с Тимом в полуфинале US Open
Теннис / US Open 2020 0

Первый канал в прямом эфире покажет матч россиянина Даниила Медведева с австрийцем Домиником Тимом в полуфинале Открытого чемпионата США.

Трансляция состоится в ночь с 11 на 12 сентября, начало — в 01:00 мск.

В четвертьфинале US Open Медведев со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5) обыграл соотечественника Андрея Рублёва.

Во втором полуфинальном матче немец Александр Зверев поспорит за выход в финал турнира с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Турнир завершится 14 сентября. Действующим чемпионом US Open является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира он в пяти партиях обыграл Медведева. В этом году Надаль отказался от защиты титула.

Напомним, после выхода в полуфинал US Open Медведев снялся с «Мастерса» в Риме.

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