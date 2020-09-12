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АТР задумала большую реформу: объединение с WTA и ТБШ и новый травяной «Мастерс»

АТР задумала большую реформу: объединение с WTA и ТБШ и новый травяной «Мастерс»
Теннис / ATP 0

Издание Opencourt.ca опубликовало попавший в их распоряжение план реформы ATP-тура. Документ, вмещающий в себя 92 страницы печатного текста, предусматривает достаточно существенные изменения в структуре всего мирового тенниса.

  • Издание Opencourt.ca опубликовало попавший в их распоряжение план реформы ATP-тура. Документ, вмещающий в себя 92 страницы печатного текста, предусматривает достаточно существенные изменения в структуре всего мирового тенниса.
  • АТР планирует перейти к равному распределению прибыли турниров между игроками и организаторами соревнований. Первыми, кого коснётся такая реформа, станут «Мастерсы», в дальнейшем — все турниры, представленные в календаре АТР.
  • Ряд турниров категории «Мастерс» станут 11–12-дневными, их сетки будут увеличены. Вероятно, в расписание травяного сезона будет добавлен ещё один турнир категории АТР 1000.
  • Параллельно со вторыми неделями «Мастерсов» будут проходить турниры категории АТР 250. Такие турниры будут получать субсидии АТР. Таким образом, низкорейтинговые игроки получат возможность для дополнительного заработка.
  • План предполагает объединение прав для максимального увеличения прибыли. ATP хочет наладить сотрудничество с «Большими шлемами» и WTA, что позволит им совместно продавать телеправа.
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