АТР задумала большую реформу: объединение с WTA и ТБШ и новый травяной «Мастерс»

Издание Opencourt.ca опубликовало попавший в их распоряжение план реформы ATP-тура. Документ, вмещающий в себя 92 страницы печатного текста, предусматривает достаточно существенные изменения в структуре всего мирового тенниса.