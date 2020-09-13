Осака обыграла Азаренко в финале US Open 2020

Завершилась финальная игра Открытого чемпионата США, в котором белорусская теннисистка Виктория Азаренко встретилась с представительницей Японии Наоми Осакой. Победу в матче со счётом 1:6, 6:3, 6:3 одержала японка.

Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты. За это время Азаренко совершила 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов. Осака в свою очередь сделала 6 эйсов также допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов.

Напомним, в полуфинале турнира Азаренко одержала победу над американкой Сереной Уильямс, а Осака в свою очередь также сломила сопротивление представительницы США Дженнифер Брэйди.

Напомним, что US Open 2020 проходит с 31 августа по 14 сентября. Призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн. Победительницей прошлогоднего турнира была канадка Бьянка Андрееску, обыгравшая в финале Серену Уильямс (6:3, 7:5).