Касаткина сыграет со Звонарёвой на старте турнира в Риме

Одна из победительниц квалификации российская теннисистка Дарья Касаткина в первом круге турнира категории Premier в Риме сыграет с соотечественницей Верой Звонарёвой, получившей уайлд-кард от организаторов. Ещё одна победительница квалификации Анна Блинкова в первом матче основной сетки встретится со швейцаркой Хиль Белен Тайхман.

Напомним, что первая ракетка России Екатерина Александрова начнёт соревнования встречей с 10-й сеяной Еленой Рыбакиной из Казахстана, Светлана Кузнецова — с американкой Бернардой Пера, Анастасия Павлюченкова — с китаянкой Чжан Шуай, Вероника Кудерметова — с чешкой Барборой Стрыцовой,

Первый номер посева получила румынка Симона Халеп, второй — чешка Каролина Плишкова.