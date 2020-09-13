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Касаткина сыграет со Звонарёвой на старте турнира в Риме

Касаткина сыграет со Звонарёвой на старте турнира в Риме
Теннис / WTA 0

Одна из победительниц квалификации российская теннисистка Дарья Касаткина в первом круге турнира категории Premier в Риме сыграет с соотечественницей Верой Звонарёвой, получившей уайлд-кард от организаторов. Ещё одна победительница квалификации Анна Блинкова в первом матче основной сетки встретится со швейцаркой Хиль Белен Тайхман.

Напомним, что первая ракетка России Екатерина Александрова начнёт соревнования встречей с 10-й сеяной Еленой Рыбакиной из Казахстана, Светлана Кузнецова — с американкой Бернардой Пера, Анастасия Павлюченкова — с китаянкой Чжан Шуай, Вероника Кудерметова — с чешкой Барборой Стрыцовой,

Первый номер посева получила румынка Симона Халеп, второй — чешка Каролина Плишкова.

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