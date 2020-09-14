Собкин — о финале US Open: это был просто финалище! Наверное, результат справедлив
Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал победу (2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6)) австрийца Доминика Тима над немцем Александром Зверевым в финале US Open.
«Матч получился таким, каким и должен быть хороший финал. Жалко, что зрителей не было. Это был просто финалище! Наверное, результат справедлив: Тим до этого был в трёх финалах. Доминик вначале был зажат, Зверев этим умело воспользовался. Игра Тима была солидной. Он больше заслужил победы.
Тем теннис интереснее: пока не выиграл последний мяч, ты матч не выиграл. Здесь так и получилось. В абсолютно равной игре, с провалами с двух сторон, выиграл тот, кто взял последний мяч", — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Доминик Тим рассказал о настрое на «Ролан Гаррос» после победы на US Open
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