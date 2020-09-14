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Собкин — о финале US Open: это был просто финалище! Наверное, результат справедлив

Собкин — о финале US Open: это был просто финалище! Наверное, результат справедлив
Теннис / US Open 2020 0

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал победу (2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6)) австрийца Доминика Тима над немцем Александром Зверевым в финале US Open.

«Матч получился таким, каким и должен быть хороший финал. Жалко, что зрителей не было. Это был просто финалище! Наверное, результат справедлив: Тим до этого был в трёх финалах. Доминик вначале был зажат, Зверев этим умело воспользовался. Игра Тима была солидной. Он больше заслужил победы.

Тем теннис интереснее: пока не выиграл последний мяч, ты матч не выиграл. Здесь так и получилось. В абсолютно равной игре, с провалами с двух сторон, выиграл тот, кто взял последний мяч", — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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