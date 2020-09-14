«Спасибо за любовь и уважение друг к другу». Джокович поздравил Тима и Зверева

Первая ракетка мира Новак Джокович поздравил финалистов US Open австрийца Доминика Тима и немца Александра Зверева. Тим со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6) одолел соперника и выиграл первый в карьере «Большой шлем».
«Это и есть спорт — уважение, признательность и дружба. Несмотря на соперничество и отличный поединок, эти два парня показали, что у них добрые сердца, и вдохновили многих теннисистов. Спасибо вам, Доми и Саша, за то, что оставались сильными, за ваш характер и, самое главное, за любовь и уважение друг к другу. Поздравляю вас обоих с таким достижением и фантастическим финалом, который вы подарили теннисному миру», — написал Джокович на своей странице в «Инстаграме».
Публикация доступна на странице Новака Джоковича в "Инстаграме".
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