Даниил Медведев показал первое фото после возвращения в Европу с US Open

Российский теннисист Даниил Медведев вернулся в Европу после Открытого чемпионата США, который прошёл в Нью-Йорке. Пятая ракетка мира сфотографировался на территории одного из французских отелей.
«Рад возвращению. Пару дней отдыха, и снова тренироваться», — подписал фото Медведев.
Фото доступно в «инстаграме» Даниила Медведева
На US Open Даниил дошёл до полуфинала, где проиграл будущему чемпиону австрийцу Доминику Тиму со счётом 2:6, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7). Ранее россиянин снялся с «Мастерса» в Риме, который проходит на этой неделе.
Вчера, 14 сентября, стало известно, что Медведев квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне. Соревнования пройдут с 15 по 22 ноября в Лондоне (Великобритания). Из-за пандемии коронавируса матчи будут проходить при пустых трибунах.
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