Полуфинал US Open – 2020: Даниил Медведев – Доминик Тим. Это настоящий скрытый финал. LIVE

На US Open – 2020 состоялись четвертьфинальные поединки мужского одиночного разряда. Немец Александр Зверев в четырёх сетах справился с хорватом Борной Чоричем, испанец Пабло Карреньо-Буста в пяти одолел канадца Дениса Шаповалова, австриец Доминик Тим уверенно победил в трёх сетах австралийца Алекса де Минора. Ну а для поклонников российского тенниса главным поединком за выход в 1/2 финала стал первый русский четвертьфинал на US Open – Даниил Медведев – Андрей Рублёв. В трёхсетовом сражении сильнее оказался Медведев. Теперь в полуфиналах Карреньо-Буста сыграет со Зверевым, а Медведев встретится с Тимом.
Полуфинальные матчи начнутся в пятницу, 11 сентября, в 23:00 по московскому времени. Следите за нашими обновлениями!
Стало известно расписание матчей на центральном корте в пятницу. Поединок Медведев — Тим стоит третьим запуском после женского парного финала с участием россиянки Веры Звонарёвой и первого мужского полуфинала Карреньо-Буста — Зверев.
Не ранее 23:00. Пабло Карреньо-Буста (Испания, 20) — Александр Зверев (Германия, 5)
Не ранее 0:30. Даниил Медведев (Россия, 3) — Доминик Тим (Австрия, 2)
Эксперты высоко оценили игру Даниила Медведева и Доминика Тима в своих четвертьфиналах и ожидают, что в их очном полуфинальном матче определится будущий чемпион.
Даниил Медведев на нынешнем US Open — единственный теннисист, который не проиграл ни одного сета в пяти матчах.
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