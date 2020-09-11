Полуфинал US Open – 2020: Даниил Медведев – Доминик Тим. Это настоящий скрытый финал. LIVE

В пятницу в полуфинале US Open сразятся Даниил Медведев и Доминик Тим. Россиянин был уже в прошлом году в финале. Повторит ли он свой успех?

На US Open – 2020 состоялись четвертьфинальные поединки мужского одиночного разряда. Немец Александр Зверев в четырёх сетах справился с хорватом Борной Чоричем, испанец Пабло Карреньо-Буста в пяти одолел канадца Дениса Шаповалова, австриец Доминик Тим уверенно победил в трёх сетах австралийца Алекса де Минора. Ну а для поклонников российского тенниса главным поединком за выход в 1/2 финала стал первый русский четвертьфинал на US Open – Даниил Медведев – Андрей Рублёв. В трёхсетовом сражении сильнее оказался Медведев. Теперь в полуфиналах Карреньо-Буста сыграет со Зверевым, а Медведев встретится с Тимом.

Полуфинальные матчи начнутся в пятницу, 11 сентября, в 23:00 по московскому времени. Следите за нашими обновлениями!