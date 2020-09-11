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Полуфинал US Open – 2020 Медведев – Тим, прямая трансляция, подробности, фото, видео

Даниил Медведев – Доминик Тим
Даниил Сальников
Полуфинал US Open – 2020: Даниил Медведев – Доминик Тим. Это настоящий скрытый финал. LIVE
В пятницу в полуфинале US Open сразятся Даниил Медведев и Доминик Тим. Россиянин был уже в прошлом году в финале. Повторит ли он свой успех?
Теннис / US Open 2020 0

На US Open – 2020 состоялись четвертьфинальные поединки мужского одиночного разряда. Немец Александр Зверев в четырёх сетах справился с хорватом Борной Чоричем, испанец Пабло Карреньо-Буста в пяти одолел канадца Дениса Шаповалова, австриец Доминик Тим уверенно победил в трёх сетах австралийца Алекса де Минора. Ну а для поклонников российского тенниса главным поединком за выход в 1/2 финала стал первый русский четвертьфинал на US Open – Даниил МедведевАндрей Рублёв. В трёхсетовом сражении сильнее оказался Медведев. Теперь в полуфиналах Карреньо-Буста сыграет со Зверевым, а Медведев встретится с Тимом.

US Open-2020. Мужская сетка

Полуфинальные матчи начнутся в пятницу, 11 сентября, в 23:00 по московскому времени. Следите за нашими обновлениями!

Live Даниил Сальников

Кстати, среди полуфиналистов мужского одиночного разряда только два теннисиста добирались в финалы турниров «Большого шлема» — это участники главного матча пятницы Тим (3 финала) и Медведев (1). Карреньо-Буста или Зверев пробьются в решающий матч ТБШ впервые.

00:58 Даниил Сальников

Тем временем определились первые чемпионы US Open — 2020. Это бразилец Бруно Суарес и хорват Мате Павич, выигравшие в мужском парном разряде.

00:11 Даниил Сальников

Стало известно расписание матчей на центральном корте в пятницу. Поединок Медведев — Тим стоит третьим запуском после женского парного финала с участием россиянки Веры Звонарёвой и первого мужского полуфинала Карреньо-Буста — Зверев.

19:00. Николь Меликар/Сюй Ифань (США/Китай, 3) — Лаура Зигемунд/Вера Звонарёва (Германия/Россия).
Не ранее 23:00. Пабло Карреньо-Буста (Испания, 20) — Александр Зверев (Германия, 5)
Не ранее 0:30. Даниил Медведев (Россия, 3) — Доминик Тим (Австрия, 2)
00:06 Даниил Сальников

Эксперты высоко оценили игру Даниила Медведева и Доминика Тима в своих четвертьфиналах и ожидают, что в их очном полуфинальном матче определится будущий чемпион.

«Это матч не за выход в финал, а за титул». У Медведева и Тима нет конкурентов на US Open?
А Даниила Медведева по уровню игры сравнивают с «Большой тройкой» – Федерером, Надалем и Джоковичем.
00:03 Даниил Сальников

Даниил Медведев на нынешнем US Open — единственный теннисист, который не проиграл ни одного сета в пяти матчах.

Даниил Медведев – в полуфинале US Open! Никому из соперников он не отдал ни сета
В предыдущих четвертьфиналах с Андреем Рублёвым тоже побеждал Медведев, а потом выигрывал титул. Продолжит ли Даниил эту традицию?
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