Пэр — о поражении от Синнера: я 10 дней сидел в своей комнате. Результат не имеет значения

Французский теннисист Бенуа Пэр поделился впечатлениями от матча с итальянцем Янником Синнером на «Мастерсе» в Риме. Бенуа проиграл со счётом 2:6, 1:6. В ходе встречи француз в ярости бросал ракетку в воздух, едва не попав в арбитра, спорил с судьёй, а также не проявлял желания бороться.

«Я не играл 10 дней, сидел в своей комнате. Это была хорошая тренировка. Я рад, что сыграл 1 час. Даже 1 час и 4 минуты. Я рад, что продержался 1 час 4 минуты. Я отдал все силы. Янник сыграл очень хорошо. Результат не имеет значения. Я ещё сыграю в паре с Нико Маю и постараюсь победить», — приводит слова Пэра AP.

Ранее Пэр был исключён из числа участников Открытого чемпионата США в Нью-Йорке из-за положительного теста на коронавирус и находился на карантине. Второй тест Пера оказался отрицательным, и он отправился в Европу, чтобы выступить на римском «Мастерсе» и принять участие в «Ролан Гаррос».