Женский Кубок Кремля стартует 26 октября, перед ним пройдёт новый турнир WTA в Остраве

WTA утвердила даты проведения женского Кубка Кремля — турнир пройдёт с 26 октября по 1 ноября в Москве.

Помимо этого WTA внесла в календарь сезона новый турнир на харде в Остраве (Чехия), который пройдёт с 19 по 25 октября.

Напомним, в октябре должна была пройти серия турниров в Китае. Из-за пандемии коронавируса турниры в Ухане, Наньчане, Пекине, Чжэнчжоу, Гуанчжоу, а также Итоговый турнир WTA в Шэньчжэне и Малый итоговый турнир WTA в Чжухае были отменены.

Несмотря на отмену Итогового чемпионата, WTA продолжает подсчёт очков в чемпионской гонке. Обновлённый рейтинг возглавила японская теннисистка Наоми Осака, выигравшая Открытый чемпионат США. Белоруска Виктория Азаренко, уступившая Осаке в финале турнира, поднялась на третью строчку.