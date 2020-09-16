На «Мастерсе» в Риме был установлен рекорд Открытой эры
На турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия) был установлен рекорд. Впервые в Открытой эре во втором круге этих соревнований сыграют сразу 8 представителей Италии, сообщает пресс-служба ATP-тура.
Борьбу на турнире продолжают Фабио Фоньини, Янник Синнер, Лоренцо Музетти, Сальваторе Карузо, Марко Чеккинато, Маттео Берреттини, Стефано Травалья и Лоренцо Сонего. На старте соревнований проиграл только один итальянский теннисист — Джанлука Маджер.
В число сеяных в Риме входят итальянцы Берреттини (4-й номер) и Фоньини (7-й).
Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В 2019 году победителем этих соревнований стал испанец Рафаэль Надаль. В финале он обыграла серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 4:6, 6:1.
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